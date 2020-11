Virtualno vrtnarjenje na Hrvaškem

Marsikdo si v teh časih želi košček svoje zemlje, kamor bi se umaknil na svež zrak in si pridelal še svojo zelenjavo. Na Hrvaškem so se lotili kar spletnega vrtnarjenja. Podjetje Gruntek vsem, ki si želijo, a nimajo možnosti, znanja in časa, ponuja ekološke vrtove, na katerih lahko pridelajo lastno zelenjavo, ne da bi v roko prijeli motiko. Vse, kar potrebujejo, je le nekaj klikov z računalniško miško ali podrsov po zaslonu pametnega telefona.

