Virus rjave grbančavosti plodov paradižnika se lahko z ene rastline prenese na celoten rastlinjak, zato so se države, kjer se je pojavil virus, po poročanju Večera lotile resnih ukrepov uničevanja obolelih rastlin in razkuževanja rastlinjakov in opreme. Kako daleč je virus od nas in ali se mu lahko ognemo?