'Virusa je v populaciji enostavno preveč. Številke se ne bodo tako hitro obrnile navzdol'

Eno glavnih žarišč medtem ostajajo domovi za starejše, kjer je aktivno okuženih že več kot 2700 stanovalcev in 1170 zaposlenih. A da se ljudje ukrepov večinoma vendarle držijo, povedo rezultati poostrenega nadzora minuli konec tedna. Policija je nadzor izvajala na 7423 različnih krajih, in odkrila 356 kršiteljev prehajanja med občinami, upoštevanja tako imenovane policijske ure in obveznega nošenja mask, ki so jim policisti izdali tudi plačilni nalog.