Višanje plač: podpisan dogovor velja tudi za zdravnike in zobozdravnike

Vladna in sindikalna stran sta podpisali dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij v zdravstvu in socialnem varstvu. Dogovor večini zaposlenih, ki so predmet sporazuma, v prihodnjem letu prinaša dvig plač v višini od enega do pet plačnih razredov. Višje bodo tudi zdravniške plače. V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so sprva vladnemu predlogu o dvigu plač nasprotovali, z razlogom, da predlog ustvarja nova plačna nesorazmerja. Vendar pa podpisan dogovor velja tudi za zdravnike in zobozdravnike - večini mladim zdravnikov se obeta dvig plač za štiri plačne razrede, večji del izkušenih zdravnikov specialistov pa bo deležen skupno dveh dodatnih plačnih razredov.