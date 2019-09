Višegrajska skupina za čim prejšnjo širitev EU na Balkan

Države Višegrajske skupine, Češka, Poljska, Madžarska in Slovaška, so se na vrhu s predstavniki držav Zahodnega Balkana v izjavi zavzele za čim prejšnjo širitev Evropske unije na Balkan. Kot pravijo, je to najučinkovitejše sredstvo za podporo varnosti, demokraciji in blaginji.

Širitev Evropske unije je najučinkovitejše sredstvo za podporo varnosti, demokraciji in blaginji, je ob danes dejal češki premier in ustanovitelj populistične stranke Ano Andrej Babiš. Ob tem je izrazil upanje, da se bodo jeseni začela pristopna pogajanja med EU na eni ter Albanijo in Severno Makedonijo na drugi strani. V ospredju člani Višegrajske skupine (od leve proti desni): Peter Pellegrini (Slovaška), Mateusz Morawiecki (Poljska), Andrej Babiš (Češka) in Viktor Orban (Madžarska). V drugi vrsti (od leve proti desni): Zoran Zaev (Makedonija, Ana Barnabić (Srbija), Denis Zvizdić (BiH), Edi Rama (Albanija), Duško Marković (Črna gora) in Arber Vllahiu (veleposlanik Kosova na Češkem). Visoki predstavniki so pozdravili tudi potrditev Madžara Laszla Trocsanyija, bivšega madžarskega pravosodnega ministra, za kandidata za komisarja za širitev, saj Madžarska podpira širitev. Madžarski premier Viktor Orban je ob tem izrazil upanje, da bo dobil podporo Evropskega parlamenta. Dodal pa, da če bi EU že prej v članstvo sprejela Severno Makedonijo, Črno goro in Srbijo, "mnogo milijonov nezakonitih migrantov danes ne bi bilo v Zahodni Evropi". Meni, da je širitev tako v interesu omenjenih držav kot tudi EU. Ocenil je še, da razdelitev visokih položajev v novi Evropski komisiji odraža okrepitev položaja držav Višegrajske skupine. Srečanje je zasenčila napoved češkega predsednika Miloša Zemana, da bo preučil možnosti, da bi Češka preklicala priznanje Kosova. Po pogovoru s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Beogradu je ob tem v sredo voditelje kosovske države označil za vojne zločince. Po poročanju čeških medijev je Kosovo zaradi tega odpovedalo udeležbo na vrhu v Pragi. Tiskovna predstavnica češke vlade pa je povedala, da je Kosovo poslalo diplomatsko noto, v kateri so se opravičili, ker se vrha ne bodo udeležili, potem ko so že potrdili udeležbo. Premier Kosova v odstopu Ramush Haradinaj pa je danes na Twitterju sporočil, da se vrha ni mogel udeležiti zaradi obveznosti pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami na Kosovu. To je tudi pojasnil v pismu Babišu, ki se mu je zahvalil za vabilo. Babiš je sicer danes po vrhu dejal, da ne vidi razloga, zakaj bi država spremenila stališče glede priznanja Kosova. Enako je že v sredo dejal češki zunanji minister Tomaš Petriček, ki je poudaril, da Praga ne namerava spreminjati odločitve o priznanju Kosova iz leta 2008. Poleg Zahodnega Balkana je bila v Pragi v ospredju tudi načrtovana sestava nove Evropske komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen. Poljski premier Mateusz Morawiecki je pozdravil, da dva bodoča podpredsednika komisije, Čehinja Vera Jourova in Slovak Maros Šefčovič, prihajata iz držav Višegrajske skupine. Ob dejstvu, da naj bi Poljak Janusz Wojciechowski postal evropski komisar za kmetijstvo, se je Morawiecki zavzel proti zmanjševanju sredstev za kmetijstvo in strukturne sklade v naslednji finančni perspektivi EU. "Želimo si, da ne bo ogrožena varna oskrba s hrano in da se bo izboljšala," je še dejal predsednik poljske vlade.