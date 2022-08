Ne le cene hrane, elektrike in goriva, z novim letom se bodo nekoliko zvišale tudi vaše plače. Čeprav je Golobova vlada ves čas napovedovala, da bodo razveljavili del Zakona o dohodnini, ki je bil sprejet v času Janševe vlade in do leta 2025 predvideva višanje splošne olajšave po 1000 evrov do 7500, tega ne bodo ukinili v celoti.