Višje cene mesa

Z novim letom se je močno podražilo meso. Svinjsko meso kar za tretjino, goveje pa za dobrih 12 odstotkov. A kje se v vsej verigi cena najbolj dviga? Posrednik oziroma kmetijska zadruga žival odkupi od kmeta, od koder gre v klavnico in nato na trgovske police. Kmetje pravijo, da odkupne cene ne določajo sami, to počne trg, odkupne cene so se sicer nekoliko dvignile, a kmetje s tem ne ustvarijo več zaslužka, pravijo, ravno zaradi številnih podražitev. Poskočile so namreč cene mineralnih gnojil, krmil, nafte in seveda tudi elektrike. Brane Rozman iz Stražišča pri Kranju je, na primer, januarja dobil za 40 odstotkov višjo položnico za elektriko kot prejšnji mesec.