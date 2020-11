Kazni pri zmanjšanju hitrosti ne pomagajo, zato predlagajo znižanje kazni

Zloraba alkohola je letos v prometu botrovala vsaki tretji smrtni žrtvi na slovenskih cestah in premnogim poškodbam. In ker smo pred martinovim, bodo policisti izvajali poostrene nadzore in preverjali vožnjo pod vplivom alkohola. Takoj za alkoholom pa na naših cestah ubija neprilagojena hitrost. A na Ministrstvu za infrastrukturo ugotavljajo, da visoke kazni ne pomagajo pri umiritvi divjakov, zato v novem zakonu o pravilih v cestnem prometu med drugim predlagajo tudi znižanje kazni.