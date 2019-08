Višje plače in bivalni zabojniki za vojake na južni meji

Če imamo na Kosovu 242 vojakov, je druga najštevilčnejša misija naše vojske varovanje južne meje. Ob 62-odstotnem zvišanju ilegalnih prehodov meje v primerjavi z lanskim letom so tam še kako potrebni. In ker jih je dnevno na meji okoli 150 in se morajo voziti v in iz Črnomlja, zdaj vojska tam postavlja bivalne zabojnike, s katerim bi vojakom skrajšala čas vožnje. Ob tem pa jih čaka še višja plača.