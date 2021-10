'S protesti proti politiki ne bomo rešili zdravstvenega problema'

Lanskih oktobrskih številk je nemogoče grobo primerjati z letošnjimi, namreč podatki brez konteksta izgubijo svoj pomen. "Lep primer iz moje mladosti je, da je v Prekmurju število štorkelj iz leta v leto močno upadlo, hkrati je tudi vpadlo število novorojenčkov in iz tega lahko zaključimo, da so štorklje prinesle manj otrok," je povedal Leon Cizelj z Inštituta Jožef Štefan.

Vodja posvetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar pa: "Kaj se je spremenilo z lanskim letom? Lansko leto smo imeli ob nižjih številkah kompletni lockdown, manj stikov, manj študentov v predavalnicah."

Pa tudi zaprte lokale, regije in policijsko uro. Na drugi strani sicer res da cepiva še nismo poznali, a je tudi virus bil precej drugačen. Postavimo se v hipotetično situacijo: ob do sedaj najbolj kužni delta različici ukinemo vse ukrepe, nimamo prebolevnikov, niti cepiva. "To pomeni da bi vsak človek okužil še osem drugih in bi se zadeve podvojevale dnevno," pojasni Cizelj. Če pa tu upoštevamo cepljenje, pa pravi: "Lahko na približno rečemo, da bi to reprodukcijsko število spravilo z osem na štiri."

Svoj delež dodajo tudi prebolevniki, ki reprodukcijsko število še prepolovijo, tako pridemo na številko dve. Brez mask, brez pogoja PCT, brez razkuževanja in ostalih omejitev. A to pomeni, da vsak pozitiven okuži še dodatna dva. Danes je reprodukcijsko število 1,4.

"Pri 3000 dnevno okuženih v Sloveniji, to pomeni, da bomo čez 10 do 14 dni v bolnišnice sprejeli 150 novih bolnikov, ki imajo 1,26-odstotno verjetnost, da pridejo na intenzivno," je povedal minister za zdravje Janez Poklukar.

Za odpravo ukrepov še ni čas

Po oceni vodje oddelka intenzivne terapije na infekcijski kliniki Matjaža Jereba naj bi do konca epidemije po nepotrebnem umrlo med 300 in 400 bolnikov s covidom, kar je izredno visoka številka. Že s pičlimi 20 odstotki dodatnih cepljenih bi se po mnenju Cizlja: "Reprodukcijsko število bi se spravilo na ena, brez ukrepov."

Edini sovražnik, proti kateremu bi se morali boriti, je virus. A virus protestov, ki jih redno, vsaj enkrat tedensko spremljamo, žal ne razume, tako kot jih vse težje tudi zdravstveni delavci. "Kot državljana in kot zdravstvenega delavca me je groza, ko gledam te dogodke," je povedal Poklukar.

"Razumem nejevoljo, vendar s protesti, predvsem protesti proti politiki, ne bomo rešili zdravstvenega problema," pa je zaključil Jereb.