Višjo plačo zahtevajo tudi poklicni gasilci, policisti in zaposleni v zdravstveni negi

Zahteve po višjih plačah v javnem sektorju se vrstijo. Po napovedanem dvigu plač za sodnike in tožilce za 600 evrov ter po dvigu plačnih razredov za pomočnike vzgojiteljev in splošnem dvigu plač v javnem sektorju za štiri odstotke, zahtevajo izreden dvig plač še poklicni gasilci, policisti in zaposleni v zdravstveni negi. Zahteve po višjih plačah so se pojavile tudi v gospodarstvu. Poštarji in delavci, zaposleni v prometu, namreč pozivajo svoje delodajalce, naj zaradi zvišanja minimalne plače ne pustijo, da bi zaposleni s plačami padli pod njo. 10-odstotna inflacija na letni ravni se je zažrla v kupno moč in višje plače jo bodo po vsej verjetnosti ohranjale, so prepričani ekonomisti.

