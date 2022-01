Jeseničani zaradi velike podražitve zahtevajo, da občina prekine kar 25-letno koncesijsko pogodbo

Energetski vavčer bi lahko bil v pomoč tudi nekaterim občanom Jesenic, kjer trenutno nekateri plačujejo tudi 200 evrov visoke položnice za ogrevanje in toplo vodo. Nekateri občani, ki imajo toplovod, so namreč v primežu podjetja Enos, ki ima koncesijo za opravljanje javne gospodarske službe za dobavo tople vode. Odjemalci od občine zahtevajo, da prekine koncesijsko pogodbo s podjetjem, občina pa pravi, da bi tako ti isti občani čez noč ostali brez ogrevanja in da bi bili stroški enostranske odpovedi previsoki. Pogodba je bila leta 2014 namreč podpisana za kar 25 let.