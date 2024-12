Da bi privarčevali, marsikatero noč zaspijo v mrzli sobi

Pozimi je ogrevanje ključno za udobno bivanje. Priporočena temperatura za dnevni prostor je običajno od 20 do 22 stopinj Celzija, še topleje naj bi bilo v otroški sobi. V Sloveniji je kar 109.000 ljudi, ki nimajo primerno ogrevanega doma, ki živijo v neustreznih stanovanjih in hišah, kjer okna ne tesnijo, kjer se vlaga in plesen zažirata v stene in pohištvo. Ki zamujajo s plačili stanovanjskih stroškov. Med njimi je mnogo družin z mladoletnimi otroki. Tudi štiričlanska družina iz Zasavja ob misli na visoke položnice ogrevanja velikokrat raje zaspi v mrzli sobi, a ne le to. Dotrajana hiša, v kateri živijo, je polna vlage in plesni. Brezposelna mama, ki je po smrti moža ostala sama s tremi otroki, si sanacije ne more privoščiti, saj že tako komaj preživijo skozi mesec.