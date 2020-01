'Visoki funkcionarji se morajo zavedati svojih dejanj in besed'

Tvit sekretarja na ministrstvu za izobraževanje Jerneja Štromajerja razburja tudi tri tedne po božiču. Potem ko se je v ponedeljek oglasil celo predsednik vlade, so se mu Socialni demokrati in minister Pikalo postavili v bran. Tudi zato, ker se je za svoj tvit opravičil. A pobudniki Peticije za spoštovanje ljudi, ki praznujejo božič, so prepričani, da opravičilo ni dovolj, zato so pripravili protestni shod pred vlado.