Vita: največji in najbolj napreden humanoidni robot pri nas

Kje so že časi, ko smo poročali o tem, da je robotska roka zamenjala delavce ali pa nadgradila kakšen proizvodni obrat. Zdaj govorimo o tem, da lahko roboti opravljajo kar nekaj del, za katere bi mislili, da nas ne morejo zamenjati. In to roboti, ki niso zgolj mehanska roka. V muzeju vesoljskih tehnologij v Vitanju vas tako ob vhodu pozdravi največji in najbolj napreden humanoidni robot, ki mu je ime Vita.

