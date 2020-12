Vlada je do 23. decembra sprostila nekatere ukrepe

Dejali so, da rute in šali niso več dovolj ter da je treba nositi zaščitne maske, a si je vlada premislila in to spremenila. Zaščitne maske na prostem kmalu ne bodo več obvezne, če je mogoče zagotavljati dva metra medsebojne razdalje. Do 23. decembra bo v omejenem obsegu sproščen javni potniški promet, odpirajo se frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in kemične čistilnice. Še vedno pa veljajo preostale omejitve, kot sta omejitev gibanja med 21. in šesto uro ter popolna prepoved zbiranja.

icon-expand