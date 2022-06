Vlada naj bi se nagibala k temu, da cene goriva ne bodo več zamrznjene

O tem, kako blažiti draginjo, ki jo že čutimo in jo bomo zagotovo še bolj, sploh ko se bo znova začela kurilna sezona, pa je v torek na že drugem sestanku razpravljala tudi vladna delovna skupina. Po sestanku so bili ministri sicer precej skopi, saj bo ukrepe, ki so jih v torek dorekli, v sredo po seji vlade uradno predstavil premier. Neuradno naj bi se vlada nagibala k temu, da cene goriva ne bodo več zamrznjene. Po trenutni uredbi ukrep zamrznitve cen sicer velja do 10. avgusta. Ali bi vlada uredbo preklicala prej ali ukrepa avgusta le ne bi podaljšala, pa še ni jasno.