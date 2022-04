Cene naftnih derivatov se bodo znova prosto oblikovale na trgu. Čeprav se je do zadnjega ugibalo, ali bo vlada cene goriv še naprej omejevala ali ne, so z ministrstva popoldne sporočili, da ukrepa ne bodo podaljšali. Kot pravijo, so se v vmesnem obdobju razmere na trgu naftnih derivatov stabilizirale in da so bile od zamrznitve cene goriva v Sloveniji nižje tako od povprečja Evropske unije kot od povprečja v evro območju.

