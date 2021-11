Vlada na današnji seji ni sprejele nobenega novega zaostrovanja ukrepov, kar pomeni, da bomo nadaljevali z že obstoječimi ukrepi, torej pogojem PCT in njegovim preverjanjem. O zapiranju oziroma omejevanju gospodarstva niso govorili, saj so glavni vir okužb prenosi doma, v službi ter v vzgoji in izobraževanju. Vlada tako tudi ni sprejela novosti glede samotestiranja v šolah.