Epidemija zelo prizadela oskrbovance DSO-jev, vlada obljublja pravičnejši sistem

Po njenih besedah so stanovalci domov celo leto spremljali podatke o tem, da je bila umrljivost v domovih najvišja. "Celo leto so gledali prizore po televizijah, kako starostniki ležijo v bolnišnicah, brali v čaospisih, kaj se dogaja in zagotovo je to en pritisk, ki ga bo potrebno tudi sedaj, ko se počasi stvari umirjajo, reševati," poudarja.

Na vrhu epidemije je bilo za približek k normalnemu življenju treba razmišljati izven okvirjev, razlaga direktorica notranjegoriškega doma. Vseeno, kljub vsem omejitvam, so uspeli organizirati tudi individualne in športne aktivnosti, kulturne dogodke ... Dovolj so majhne stvari, da nekoga osrečijo, dodaja Petričeva. V preteklosti so se z lokalno trgovino tako denimo tudi dogovorili, da vrata eno uro prej odprejo le za njihove oskrbovance. "Tako da so lahko nakupovali in bili ob tem tudi varni. Ta trgovina in to da so lahko hodili v park, v okolico centra, da smo vseeno omogočili stike – to mislim da jim je izredno veliko pomenilo in pomagalo, da so to težko obdobje lažje prestali," pove.

V Centru aktivnosti Fužine (CAF), kjer med drugim izvajajo jezikovne tečaje, umetniške delavnice in telovadbo, so ob lanskem zaprtju vse svoje delavnice prenesli na splet. "Polovica naših članov posledično ni bila aktivnih. Junija smo šli v akcijo in še dodatno izobrazili naše člane centra o uporabi socialnih omrežij, Zooma, Skypa, Facebooka," razlaga vodja centra Monika Šparl. Da sploh niso čutili nobenih ovir, ker niso bili osamljeni, pritrjuje tudi uporabnica CAF-a Marija Rovs Okroglič. "Smo bili zaposleni preko računalnika cel dan s CAF-om. In s telovadbo, s pilatesom, angleščino," našteva. Kako zelo pomembne so te aktivnosti, poudarja tudi njena kolegica Jelena Vidmar.

Občasno, dodajata obe uporabnici centra aktivnosti, pa tudi potujeta, čeprav le virtualno. "Selili se bomo po celi Sloveniji. Res da fizično nismo tam, je pa tam turistični vodnik, ki se snema in nas popelje po lepotah slovenske pokrajine," nove aktivnosti opiše Šparlova.

Z močno voljo in željo, še zaključita skupaj s Petričevo, se namreč da izvesti prav vse.