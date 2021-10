Vlada omejila višino marže pri prodaji kurilnega olja

Vlada je sprejela prvi ukrep zaradi posledic zviševanja cen energentov – omejila je višino marže pri prodaji kurilnega olja, in sicer na največ šest centov za liter. Cena kurilnega olja gre namreč v nebo in letos je dosegla rekordno ceno 1,10 evra na liter. Vodilna prodajalca naftnih derivatov pri nas, Petrol in OMV Slovenija, sta že napovedala spoštovanje nove uredbe, ki začne veljati z 9. novembrom. Vlada pa išče ustrezne rešitve tudi za vsa ranljivejša gospodinjstva, ki bi jih podražitev energentov močno prizadela. Za zdaj se v vladi pogovarjajo o energetskih vavčerjih, a natančnih informacij o tem še ni.