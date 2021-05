Vlada dodelila nove pristojnosti: redarji nasprotujejo pooblastilom

Z novimi pooblastili bi policisti in redarji na prste stopili vardam in podobnim združbam, pa tudi kršiteljem javnega reda in miru. Delovanje vard bo še naprej preprečevala Policija, na drugi strani pa naj bi občinski redarji nadzorovali povzročanje hrupa, prenočevanje na javnem kraju, prostovoljne prispevke, lažne naznanitve prekrška. V sindikatu so se na novelo pritožili, saj trdijo, da jim vlada nalaga dodatno delo, ne da bi jim pred tem uredila statusni položaj. Redarji namreč nimajo enakih delovnih pravic kot druge pooblaščene javne osebe.

