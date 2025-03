Vlada potrdila novelo zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora

Bo nova zakonodaja res prinesla preboj v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu? Vlada je namreč potrdila novelo zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ki naj bi zagotovila učinkovitejše preiskave in hitrejši odvzem sumljivo pridobljenega imetja. A se je zapletlo pri predlogu o znižanju praga za sprožitev postopka s 50 na 10 tisoč evrov zaradi nasprotovanja ministrstva za finance. Zakaj so bili proti in kaj to pomeni za pregon finančnega kriminala?