Vlada potrdila peti protikornski zakon. Kateri ukrepi se podaljušejo, kateri uvajajo?

Vlada je sprejela peti protikoronski zakon. Podaljšuje se ukrep čakanja na delo za vse panoge do konca leta. Bodo pa do nadomestila upravičena samo podjetja, ki letos beležijo 20-odstotni upad prometa v primerjavi z lanskim letom. 100-odstotno nadomestilo bo še naprej izplačano v primeru karantene zaradi stika z okuženo osebo ali na delovnem mestu. Za samozaposlene in mikropodjetja se s 1. oktobrom spet uvaja ukrep mesečnega temeljnega dohodka in delnega povračila izgube dohodka, vlada pa obljublja pomoč tudi zdravstvu in domovom za starostnike.