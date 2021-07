Vlada ljudi poziva k cepljenju

Takšno sporočilo je vlada danes jasno poslala vsem, ki s cepljenjem še vedno odlašajo. Tako je v celoti prisluhnila predlogu stroke, ki si želi k cepljenju do jeseni spodbuditi čim večji delež prebivalstva. Če so se številni do zdaj testirali le enkrat tedensko, bo s 23. avgustom to treba početi vsakih 48 oziroma 72 ur. In bližnjic očitno ne bo za nikogar, ne za šolnike, zdravstvene delavce, trgovce, ne za gostince, torej za nikogar, ki dela ali se srečuje z več ljudmi.

icon-expand