Ukinitev policijske ure predvidena v rumeni, prepoved prehajanja občin v oranžni fazi

V spodnji galeriji so predstavljeni kriteriji sproščanja za posamezne regije. Za zdaj najbolje kaže zahodnim regijam, torej gorenjski, goriški in obalno-kraški.

Če bomo pod tema dvema številkama – tukaj je pomembno poudariti, da morata biti za to izpolnjena oba kriterija – potem smo v rdeči fazi in začne se sproščanje po regijah.

Rdeča faza (manj kot 1350 okužb in 1200 hospitaliziranih):odpiranje vrtcev in tudi šol za prvo triado po programu C, odprejo se muzeji, knjižnice, galerije, dovoljene bodo brezkontaktne športne aktivnosti na prostem, individualna vadba, sprostijo se tudi avtomehanične in druge servisne dejavnosti, odprejo se smučišča in nekatere trgovine. Vlada si tu očitno še pušča manevrski prostor, saj ne razkriva, katere trgovine so to.

Oranžna faza (oba kriterija morata pasti pod 1000): v šole se vrnejo preostali razredi osnovne šole, pa tudi zaključni letniki srednje šole po programu C, na fakultetah bodo možni izpiti in seminarji z udeležbo do deset ljudi, odprle se bodo nekatere ostale servisne dejavnosti in ostale trgovine, dovoljeno bo zbiranje največ deset oseb in prehajanje občinskih meja.

Rumena faza (manj kot 600 okužb in 500 hospitaliziranih):tukaj še ni odločeno, ali bo sproščanje potekalo po regijah ali za vso državo hkrati. Vsi dijaki in študentje bi se vrnili k pouku oziroma na predavanja, odprli bi se dijaški in študentski domovi. Sprostile bi se še preostale servisne dejavnosti in prenehala bi veljati policijska ura.

Zelena faza (oba kriterija padeta pod 300):vlada bi odpravila omejitve po vsej državi, v veljavi bi ostali higienski ukrepi in prepoved delovanja barov in diskotek.

Vlada bo stanje preverjala vsako sredo, vprašanje, ki se zastavlja, pa je seveda, ali se bodo tokrat strategije končno držali - zadnjo so namreč povozili po nekaj dneh, v drugi polovici decembra pa že sproščali.