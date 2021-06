Vlada prekinila obravnavo interventnega zakona za turizem

Vlada je imela na mizi 408 milijonov evrov težak interventni zakon za pomoč turizmu in ostalim dejavnostim, ki jih je epidemija najbolj ohromila. Prinesti bi moral nove, 120 evrov vredne turistične bone, subvencijo za izplačilo letnega regresa. Poleg tega pa tudi pomoč industriji srečanj in filmski industriji, podaljšanje temeljnega mesečnega dohodka in subvencioniranja krajšega delavnika.

