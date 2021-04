Zakon naj bi bil nared do konca aprila ali najkasneje v začetku maja in naj bi dejavnosti, ki je bila do zdaj najdlje zaprta, pomagal premagati zadnjo etapo, ko bodo lahko začeli spet delati. Kaj prinaša interventni zakon za gostinstvo in turizem in ali so gostinci zadovoljni? Spreminjajo se tudi že obstoječi ukrepi.

icon-expand