Vlada pristala na ločena pogajanja z zdravniki, na izstop iz enotnega plačnega sistema ne bo

Oktobrska plača vseh javnih uslužbencev, ki niso bili vključeni v novembrski dogovor o dvigu plač, bo za 4,5 odstotka višja, v to so torej vključeni tudi zdravniki, je v četrtek potrdila ministrica za javno upravo. Istim se bo aprila prihodnje leto plača dvignila še za en plačni razred. Je pa minister v četrtek Fidesu očital, da je njihova napoved stavke prenagljena, a očitno je pripomogla, da se bodo tudi v prihodnje pogajali ločeno od drugih sindikatov. Stavka, kot pravi minister, kliče po hitrih rešitvah. Če so zdravnikom ugodili vsaj tu, pa so s sredinih pogajanj razočarani odšli sindikati ostalih zdravstvenih delavcev.