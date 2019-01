Vlada protestnike označila za 'agitatorje, ki želijo strmoglaviti vlado'

Na Elizejskih poljanah v središču Pariza se zbralo približno tisoč protestnikov. Demonstracije sicer potekajo tudi drugod po Parizu in v drugih mestih po državi, vendar pa niso tako množične kot pred tedni. Po podatkih policije je bilo ob 15. uri na ulicah po celotni Franciji okrog 25.000 protestnikov, medtem ko jih je bilo prejšnji teden 32.000, ob začetku protestov novembra lani pa jih je bilo na ulicah 282.000.

Protesti so se sprevrgli v nasilne izgrede

Kmalu po začetku protestov so oblasti po vsej državi zabeležile več nasilnih incidentov. V Parizu so protestniki v policijo metali steklenice in kamenje, na kar so policisti odgovorili s solzivcem. Solzivec so nad izgredniki policisti med drugim uporabili tudi v mestih Beauvais, Rouen in Montpellier.

Francoski notranji minister Christophe Castaner je protestnike na Twitterju pozval k"odgovornosti in spoštovanju zakonov".

Turisti bežali pred solzivcem

Protestniki so se v Parizu s policisti spopadli tudi v bližini francoskega parlamenta in muzeja Musee d'Orsay. Množice turistov so v bližini muzeja sredi popoldneva bežale pred solzivcem, policija pa je blokirala mostove čez Seno. Protestniki so se nato vendarle umaknili stran od obrežja Sene in odšli proti parlamentu.