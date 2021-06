Vlada sprejela predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, a v društvu Srebrna nit so kritični

Krepitev zdravstvenega kadra in izboljšanje delovnih pogojev sta pomembna tudi za sprejet predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Zakon, ki ga skušamo sprejeti že od leta 2003, ko je bil izdan prvi predlog, je vlada sprejela na četrtkovi seji. S sprejetim predlogom, ki mora še v nadaljnjo obravnavo, želijo ustvariti pogoje, da bo dolgotrajna oskrba kakovostna, varna, finančno vzdržna in dostopna. V društvu Srebrna nit, kjer se zavzemajo za dostojno starost, pa so do predloga kritični. Pravijo, da ministrstvo ni upoštevalo njihovih pripomb, hkrati pa opozarjajo na pomanjkanje dialoga in neustrezno finančno strategijo.

