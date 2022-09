Vlada sprejela še en paket energetskih zakonov za spopadanje s krizo

Da strošek, ki bi gospodinjstva prizadel jeseni in predvsem pozimi, ne bi bil tudi iz naslova ogrevanja, je vlada že poskrbela z napovedanimi regulacijami cen plina in elektrike, infrastrukturni minister pa je v četrtek napovedal še mehko regulacijo kurilnega olja. A ker črno na belem zagotovila, da bomo imeli plina in elektrike zares dovolj, nimamo, je vlada na četrtkovi seji sprejela še paket energetskih zakonov za spopadanje z morebitno krizo. Prvi zakon, ki so ga dopolnili, je Zakon o oskrbi s plinom, ki uvaja varovalko za dobavo plina po podobnem sistemu kot že velja za električno energijo. Torej za primer, če bi kateri od dobaviteljev plina prenehal poslovati, odjemalci pa bi s tem ostali brez oskrbe s plinom. Za take primere odjemalec za čas, ko ne pridobi novega dobavitelja, plin dobiva prek nadomestne oskrbe. Cena tega plina pa ne sme biti dražja od tiste, ki jo je določila država, dodatno lahko stanejo le stroški, a največ 25 odstotkov.