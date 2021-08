Vlada spremenila odlok, PCT za starše ne bo obvezen

Vlada si je premislila in spremenila lasten odlok: za starše, ki pripeljejo otroka v vrtec ali v razrede prve triade, pogoj PCT izjemoma ne velja. Obvezno je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov. Za vse druge prihode staršev v vrtec ali šolo, na primer ob uvajanju otroka, novinca v vrtec, na pogovorne ure in roditeljske sestanke, pa vselej velja tudi pogoj PCT.

icon-expand