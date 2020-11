Vlada bo odločala o morebitnem sproščanju ukrepov. Kaj lahko pričakujemo?

Stanje v gostinstvu in turizmu že resno ogroža preživetje zaposlenih in njihovih družin, zato Sindikat gostinstva in turizma vlado poziva, naj razmisli o delnem odprtju gostinskih lokalov. Trepetajo tudi v smučarskih središčih, ki jih ponekod že zasnežujejo. Skupnost žičničarjev vladi predlaga odprtje smučišč po 15. decembru, v nasprotnem primeru bo združenje žičničarjev od države zahtevalo odškodnino. Na vsaj delni zagon čakajo tudi v frizerskih in kozmetičnih salonih. O sproščanju ukrepov, ki ga mora ta teden pripraviti vladna strokovna skupina, smo se pogovarjali z Bojano Beović.

