Vlada uvaja nove solidarnostne dodatke in povračilo škode za stranske učinke po cepljenju

Vlada je državnemu zboru predlagala zakon, ki med drugim uvaja odškodnino za trajne zdravstvene posledice, ki nastanejo po cepljenju ali zdravljenju za covid-19. In s tem smo se pridružili nekaterim drugim evropskim državam. Ali je za težje posledice res krivo cepljenje, pa bo preverjala posebna komisija. In čeprav so resni stranski učinki zelo redki, pa je uvedba odškodninske odgovornosti, vsaj tako meni zdravstveni minister Janez Poklukar, ključna za zaupanje v cepljenje.

