Vlada z novimi ukrepi nad drugi val epidemije koronavirusa

Vlada se je v nedeljo zvečer sestala na izredni seji in sprejela nove ukrepe za boj proti drugemu valu epidemije covida-19. Eden izmed ukrepov je tudi mobilna aplikacija za spremljanje obolelih. Poleg aplikacije pa je vlada v četrtem protikoronskem paketu spremenila in dopolnila še nekatere druge začasne ukrepe na področju dela in tudi zbiranja na javnih mestih. Tako je s sedanjih 500 število zbiranja ljudi na javnih mestih zmanjšala na 50, podaljšala pa je tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem, ki bodo na čakanju.