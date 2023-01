Vlada zamejila cene ogrevanja: kako visoke bodo februarske položnice?

Tisti, ki se ogrevate na daljinsko ogrevanje iz toplarn, ste verjetno že opazili, da so bile januarske položnice višje. V Trbovljah so bile položnice tako visoke, da so šli ljudje celo na cesto. Vlada pa je zdaj z uredbo cene zamejila. Povprečna cena daljinskega ogrevanja znaša brez DDV-ja trenutno med 45 in 160 evri za megavatno uro, vlada pa jo je celo postavila na 98,7 evra za megavatno uro. V prihodnjih dneh naj bi sprejeli enako uredbo tudi za šole in vrtce, vlada pa bo povrnila tudi del stroška ljudem, ki so od septembra lani do konca leta kupili pelete.