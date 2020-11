Zaostritev ukrepov: zapirajo se vse nenujne trgovine, ustavil se bo tudi javni potniški promet

Vlada zaradi prezasedenosti slovenskih bolnišnic s covid pacienti ukrepe za zajezitev virusa še nekoliko zaostruje. Kot sta sporočila ministra Tomaž Gantar in Aleš Hojs, v veljavi vsaj še 14 dni ostajajo vsi dosedanji ukrepi - torej omejitev gibanja na občine, obvezna nošnja mask tudi na prostem, policijska ura, zaprti ostajajo frizerski in kozmetični saloni, gostinski lokali, pouk bo vsaj še dva tedna za vse učence, dijake in študente potekal na daljavo, ustavil pa se bo tudi javni potniški promet.