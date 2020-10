Vlada zaradi poslabšanja stanja razmišlja o novi zaostritvi ukrepov

Dijaki in učenci od 7. razreda naprej so lahko od ponedeljka dalje pri pouku brez maske. Učitelji pa, če so od otrok dovolj oddaljeni. Od srede naprej bodo morali upravniki večstanovanjskih stavb poskrbeti za to, da bodo povsod pred vhodi in dvigali razkužila za roke. Tako je vlada odločila konec minulega tedna. A ker se epidemiološke razmere ne umirjajo, vlada ne izključuje vnovičnega zaostrovanja ukrepov.