Vladajoča stranka Zakon in pravičnost okrepila svojo večino v parlamentu

Na Poljskem so se zjutraj odprla volišča, na katerih je več kot 30 milijonov Poljakov lahko oddalo svoj glas za nove člane spodnjega in zgornjega doma parlamenta. Do opoldneva se je po podatkih volilne komisije volitev udeležilo 18,1 odstotka volilnih upravičencev, pred štirimi leti je ta delež znašal 16,5 odstotka. Volišča so se zaprla ob 21. uri.