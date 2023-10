Dejstvo je, da eden najbogatejših Slovencev Joc Pečečnik 15 let čaka na končanje sage okoli Plečnikovega stadiona v Ljubljani. Vlade so se menjale, obljube so ostajale, spremenilo se ni nič: gradbenega dovoljenja ni dobil, zato ima po 15 letih vsega dovolj in stadion prodaja. "To je ogledalo, kako se v naši državi dela z investitorji," je povedal.