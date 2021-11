'Vladi ne zaupamo, ker imamo občutek, da gre za politične odločitve in manj za strokovne'

Junija letos je Ustavno sodišče vladi naložilo, da v dveh mesecih popravi neustavni del Zakona o nalezljivih boleznih, a vlada tega še vedno ni storila. Stvari je zdaj v svoje roke vzela Pravna mreža za varstvo demokracije. Skupaj s strokovnjaki, med drugim so se posvetovali tudi z epidemiologi, so tako popravili in dopolnili sporen 39. člen zakona. Ta člen vladi po mnenju ustavnega sodišča prepušča, da v času širjenja nalezljive bolezni prosto presoja v kakšnih primerih, obsegu in času bo omejila oziroma prepovedala zbiranje ljudi na javnih mestih, kar pa po drugi strani ni v skladu s človekovo pravico do svobodnega zbiranja in združevanja. Zakon so julija sicer delno spremenili, a državni svet je kasneje izglasoval veto, saj da novela zakona še vedno nesorazmerno omejuje človekove pravice.