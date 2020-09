Vladna koalicija prikimala predlogu zakona o demografskem skladu

Vladna koalicija pod vodstvom premierja Janeza Janše se je v širši sestavi sešla na Brdu pri Kranju. Prišli so poslanci, ministri in drugi visoki vladni uslužbenci, pred katerimi je to jesen še posebej veliko dela. Reševanje covid krize, rebalans letošnjega proračuna z rekordnim, več kot 4 milijardnim primanjkljajem, debirokratizacija, ki jo nujno potrebujemo, in zadeva, na kateri si je zobe polomila še vsaka vlada doslej - demografski sklad. A tudi tokratna koalicija ni tako složna, kot so razlagali na Brdu.