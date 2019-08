Vladna kriza v Italiji: 'Nesmiselno je nadaljevati z vsakodnevnimi spori'

Že dlje časa krožijo ugibanja o razpadu vladne koalicije in novih volitvah, na slednje vse pogosteje namiguje tudi predsednik Lige in italijanski notranji minister Matteo Salvini .

Vse večja vladna kriza se je nazadnje odrazila v nesoglasjih glede hitre železniške proge med Torinom in Lyonom, znane tudi kot Tav, saj v Gibanju pet zvezd ocenjujejo, da gre za potratno naložbo, zaradi česar so v senat vložili predlog za ustavitev gradnje. A predlog je bil zavrnjen z 181 glasovi proti 110. Gibanje pet zvezd je sicer največja stranka v parlamentu, a so jo porazile združene sile Lige in opozicijskih strank, ki gradnjo podpirajo.

Poslikava v Milanu, ki prikazuje Mattea Salvinija in Luigija di Maia.

Italijanski predsednik Sergio Mattarella je po poročanju STAzaradi vladne krize danes sprejel premierja Giuseppeja Conteja - slednji naj bi želel preoblikovati vlado in se tako izogniti razpadu koalicije.

A to možnost po poročanju Euronewszavračajo v Ligi, kjer kot edino rešitev vidijo prav predčasne volitve. Da je"nesmiselno nadaljevati z vsakodnevnimi spori" so zapisali v izjavi za javnost ter navedli področja, na katerih imajo "drugačno vizijo" kot gibanje Pet zvezd - infrastruktura, odnos do Evropske unije, davčna zakonodaja, pravosodje."Za nas je edina alternativa tej vladi, da se z novimi volitvami odločitev vrne Italijanom."

Odzvali so se v Gibanju pet zvezd in zapisali, da je sporočilo Lige "nerazumljivo": "Jasno morajo izraziti, kaj želijo," so zapisali.

Javnomnenjske raziskave sicer kažejo, da podpora Ligi po Italiji narašča, na drugi strani pa ima Gibanje pet zvezd vse manjšo podporo med volivci. To se je odrazilo tudi na majskih evropskih volitvah, ko se je na vrh zavihtela prav desna Liga, Gibanje pa je izgubilo skorajda tretjino podpore.