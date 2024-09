Vladni ministri se glede davčnih popravkov očitno niso uspeli poenotiti

"Ni gospodarskega združenja v državi, ki bi v vladnih davčnih spremembah našlo spodbude za gospodarsko rast. Gre za bombončke in kozmetične popravke." Tako kritični so bili v gospodarskih vrstah glede napovedane mini davčne reforme, ki bi jo sicer morala potrditi vlada, a se očitno vladni ministri tudi glede manjših davčnih popravkov niso zmogli poenotiti. In tako so potrjevanje davčnih sprememb le prestavili na petek. In kaj prvi davčni paket prinaša, ter kdaj, če sploh, lahko pričakujemo obsežnejšo in obljubljeno davčno reformo na čelu z obdavčitvijo premoženja?