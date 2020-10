Vlado pozivajo k vključitvi vseh razpoložljivih zdravnikov

V boju za zajezitev epidemije covida-19 je Koordinacija zdravniških organizacij vladi poslala poziv v izogib zdravstveni in socialni katastrofi. Pozivajo k vključitvi vseh razpoložljivih zdravnikov, tako koncesionarjev kot zasebnih zdravnikov, predlagajo tudi začasen suspenz akta o sestrskih kompetencah, ki na ključnih deloviščih ovira operativno delo. Na poziv pa so se že odzvali predstavniki zdravstvene nege, ki so predlog ostro zavrnili, saj da grobo posega v avtonomijo stroke zdravstvene nege.