Vlaga in plesen kljub hidroizolaciji vztrajata v socialnem stanovanju

Družina Majde Hodnik iz Ribnega na Bledu že 13 let živi v socialnem stanovanju. V hiši, ki je bila nekoč gasilski dom, so vse stene prepojene z vlago in plesnijo, kar dodobra načenja njihovo zdravstveno stanje. Želijo si, da bi jim na občini omogočili novo socialno stanovanje, saj vlaga, kljub temu, da je občina uredila hidroizolacijo, ostaja. A primernega stanovanja zanje ni.