Vlaganje v informacijsko varnost podjetij je nujno potrebno

Stroški lanskih kibernetskih napadov so po navedbah italijanske družbe Leonardo, ki deluje na področju aeronavtike, obrambe in varnosti, presegli šest tisoč milijard dolarjev. In če mislimo, da so slovenska podjetja premajhna in zato hekerskim napadalcem nezanimiva, to ne drži, sploh zato, ker so nas nedavni napadi na informacijske sisteme več slovenskih ustanov in gospodarskih družb znova opomnili, da so kibernetski napadi postali stalnica današnjega časa. Kako se pred takimi čedalje pogostejšimi napadi, v zadnjem letu so jih na policiji obravnavali več kot 200, obvarovati, kako jih sploh prepoznati in kaj storiti, če so napadalci že vdrli v sistem našega podjetja?