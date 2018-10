Vlak zapeljal v množico vernikov, vsaj 55 mrtvih

Na severu Indije v zvezni državi Punjab blizu mesta Amritsar je v petek ponoči vlak zapeljal v množico ljudi. Po zadnjih podatkih je mrtvih vsaj 55 ljudi, vsaj 60 je ranjenih, več jih je v kritičnem stanju. Množica je praznovala hindujski praznik Dasara."Vlak je pripeljal in povozil ljudi, ki so bili tam. Ljudje so stali na ali blizu železniške proge," je za CNNpotrdila policija. Verniki so simbolično sežigali podobo Ravane, ko je v njih zapeljal potniški vlak. Po zadnjih podatkih naj bi se zbralo vsaj 300 ljudi, oblasti se tako bojijo, da se bo število smrtnih žrtev še povečalo - nekateri tuji mediji že poročajo o vsaj 60 mrtvih.

Množica naj vlaka ne bi slišala zaradi pokanja petard in ognjemeta. Fotografije in video posnetki, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih prikazujejo žalostno in grozljivo podobo železniške proge, na kateri ležijo trupla umrlih. Priče dogodka pravijo, da se vlak tudi po nesreči ni ustavil.