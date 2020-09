Pretresljive zgodbe z vlaka: 'Žrtev nima možnosti umika'

Pred njimi so se samozadovoljevali, jim kazali svoje genitalije, jih neprimerno ogovarjali, se jih dotikali... Še vedno odmevajo zgodbe deklet, ki so na vlakih postale žrtve spolnih nasilnežev.

"Vedeti moramo, da je vlak zelo ranljiv prostor, tam je nekdo dokaj suveren v tem, da ga noben ne bo opazil, če v vagonu ni drugih potnikov in potnic,"opozarja Katja Zabukovec Kerinz Društva za nenasilno komunikacijo "Žrtev je pravzaprav v zelo slabem položaju, žrtev nima možnosti umika," pa dodaja Katja Bašič z Združenja proti spolnemu zlorabljanju. Slovenske železnice se tega ne zavedajo, pravita obe sogovornici, namesto, da bi ukrepale, problem umaknejo.

"Samo reči, da na Slovenskih železnicah velja ničelna toleranca do nasilja, ni dovolj. Glede na to, da je javnost zdaj videla njihov odziv, mislim, da jim nihče ne verjame," meni Zabukovičeva. Spolne zlorabe na vlakih se dogajajo, prijave policiji pa so redke. V lanskem letu je policija prijela dve prijavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost na vlakih, enako leto prej. To pa pomeni, da žrtve ne zaupajo v sistem, še poudarja strokovnjakinja:"Žrtve ne zaupajo v policijo in druge institucije, glede na to, da o svojih izkušnjah govorijo v drugih okoljih, kjer se počutijo dovolj varne. To podpripravljenost na področju spolnega nasilja moramo vzeti kot veliko nezaupnico institucijam."

A problema spolnega nasilja se ne bi smelo reševati po prijavi, nujna je preventiva. Zato bi se morale, po mnenju Zabukovičeve, Slovenske železnice vprašati, kaj počnemo in kaj še lahko storimo, da se bodo naši potniki počutili varne? "Potrebno je izobesiti plakate, na katerih je napisano, kaj ni dovoljeno, česa ne dopuščajo in kam naj se žrtve obrnejo v primerih, če se je nadlegovanje vseeno zgodilo."

Svoje zaposlene pa morajo tudi podučiti, kako se na spolno nadlegovanje in nasilje odzvati. Spolnega nasilja med zaposlenimi ne smejo dopuščati. To mora biti jasno, pravi. Da prav to počno, so nam zatrdili na Slovenskih železnicah, kjer so letos prejeli dve prijavi domnevnega spolnega nasilja na delovnem mestu med zaposlenimi, eni osebi pa so izročili izredno odpoved.